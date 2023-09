Täglich berichtet die Bundespolizei von Geflüchteten, die an der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen werden. Die Polizeipräsenz wurde in Brandenburg schon länger verstärkt. Innenminister Stübgen zieht nun Bilanz - und fordert erneut Grenzkontrollen.

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat eine Zwischenbilanz der Polizeikontrollen an der Grenze zu Polen gezogen. Seit knapp zwei Wochen führt dort neben der Bundespolizei auch die Landespolizei Kontrollen durch. Dabei seien 550 geschleuste Personen festgestellt worden, sagte Stübgen am Montag bei einem Besuch im Spree-Neiße-Kreis. Es seien außerdem acht Schleuser gefasst worden.

Erst am Montagvormittag wurden nach Angaben der Polizeidirektion Süd wieder 24 Geschleuste und ein Schleuser im Spree-Neiße-Kreis aufgegriffen. Einen Tag zuvor war in dem Landkreis ein mutmaßlicher Schleuser mit seinem Kleintransporter verunglückt. In dem Fahrzeug befanden sich 28 Menschen, von denen laut Leitstelle Lausitz einige leicht verletzt wurden.

Laut Stübgen seien die Schleusungen an der deutsch-polnischen Grenze derzeit sogar massiver als 2015 und 2016. Die meisten der aufgegriffenen Personen kommen demnach aktuell aus Syrien, danach folgen Menschen aus der Türkei. Kleinere Gruppen kommen zudem aus Indien, Irak und Afghanistan, so Stübgen.

Aus Sicht des Innenministeriums nimmt die illegale Migration nach Brandenburg täglich zu. Im Juli dieses Jahres seien im Durchschnitt 22 Menschen pro Tag illegal eingereist, im August seien es schon 35 Menschen gewesen und im September zeichne sich eine Zahl von weit über 50 Menschen ab, hatte Innenstaatssekretär Markus Grünewald am Freitag im Landtag in Potsdam gesagt.

Er sprach sich dafür aus, den Schengen-Notfall-Mechanismus in Kraft zu setzen, um sofort Kontrollen des Bundesgrenzschutzes an der Grenze zu Polen durchführen zu können. Das dafür erforderliche Notifizierungsverfahren könne parallel dazu in Brüssel laufen. Stübgen warf der Bundesregierung und vor allem Innenministerin Nancy Faeser (SPD) vor, viel zu lange gewartet zu haben.

Faeser führt nach Angaben ihres Sprechers Gespräche mit Polen und Tschechien über mögliche "zusätzliche grenzpolizeiliche Maßnahmen". Am Wochenende habe es dazu Kontakte mit dem tschechischen Innenminister und auf hoher Beamtenebene auch mit der polnischen Seite gegeben. Faeser werde "in Kürze", noch vor dem EU-Innenministertreffen am Donnerstag, mit ihrem polnischen Amtskollegen über das Thema beraten, so dass sehr schnell zusätzliche Maßnahmen getroffen werden könnten.

Noch vor kurzem hatte Faeser stationäre Kontrollen abgelehnt. Ihren Kurswechsel begründete sie in der Zeitung "Welt" damit, dass solche Kontrollen helfen könnten, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen. Sie betonte aber, dass dadurch nicht weniger Asylbewerber kommen würden. Wenn eine Person an der Grenze um Asyl bitte, dann müsse der Asylantrag in Deutschland geprüft werden. Entscheidend bleibe also der Schutz der EU-Außengrenzen, "den wir mit dem gemeinsamen Asylsystem erreichen".