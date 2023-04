Besonders skeptisch in der Flüchtlingsfrage sind Anhänger der AfD, den größten Optimismus zeigen Grünen-Anhänger. 92 Prozent der potenziellen AfD-Wähler glauben nicht, dass die Flüchtlingsaufnahme zu bewältigen ist. Dagegen sind 74 Prozent der Grünen-Anhänger der Meinung, dass Brandenburg dazu in der Lage ist. Nur jeder dritte CDU-Anhänger (32 Prozent) und jeder zweite SPD-Anhänger (50 Prozent) kann sich vorstellen, dass die Aufnahme gelingen kann.

Die Skepsis ist in kleineren Orten besonders groß. In Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern sind fast zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) der Meinung, dass die Flüchtlingsaufnahme nicht zu bewältigen ist. In den großen Städten Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) sind 54 Prozent dieser Meinung.

Für den BrandenburgTrend sind vom 19. bis 24. April 1.200 Wahlberechtigte in Brandenburg repräsentativ befragt worden.