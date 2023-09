Demonstration in Berlin zum Todestag von iranischer Protestikone

Ein Jahr nach dem Tod der iranischen Protestikone Jina Mahsa Amini haben in Berlin zahlreiche Menschen ihre Solidarität gezeigt.

Mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begann laut Polizei am Samstagnachmittag eine Kundgebung am Großen Stern. Etwa ebenso viele Menschen seien zu einer Versammlung am Bebelplatz gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Versammlungen gab es unter anderem auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude. Dabei versammelten sich Demonstrantinnen und Demonstranten mit Iran-Flaggen mit einer Sonne. Einige von ihnen hatten auf dem Oberkörper ein Papier angeheftet, das ein Foto der junge iranische Kurdin Amini zeigte.