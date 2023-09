Um 14 Uhr startet ein Protestzug mit dem Motto "Solidarität mit der revolutionären Bewegung im Iran" am Breitscheidplatz in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Route führt anschließend über den Kurfürstendamm bis Uhlandstraße und danach über die Nürnberger Straße zurück zum Startpunkt. Angemeldet wurde die Demonstration für 600 Personen. Ebenfalls um 14 Uhr startet vor dem Reichstagsgebäude eine Kundgebung anlässlich des Todestages von Amini, erwartet werden dazu 500 Menschen. Die größte Demonstration zu ihrem Todestag beginnt dann um 15 Uhr am Brandenburger Tor , Angemeldet wurde sie für 40.000 Teilnehmer.

Die 22 Jahre alte Jina Mahsa Amini war am 13. September 2022 mit ihrer Familie auf der Rückreise aus dem Urlaub zurück in ihre Heimatstadt Saqqez in der Provinz Kurdistan. Bei einem Zwischenstopp in Teheran wurde sie von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihren Hidschab, das vorgeschriebene Kopftuch, nicht korrekt getragen haben soll.



Laut Aussagen ihres jüngeren Bruders wurde sie gewaltsam in einen Polizeiwagen gezerrt und zu einer Polizeistation gebracht, wo sie kurze Zeit später kollabierte und ins Koma fiel. Am 16. September 2022 erklärten Ärzte des Kasra-Krankenhauses in Teheran Amini für tot.