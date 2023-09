Eine Klima-Aktivistin der Gruppe "Letzte Generation" ist am Mittwoch in Berlin zu einer achtmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Das bestätigte die stellvertretende Sprecherin der Berliner Strafgerichte rbb|24 am Donnerstag. Die 41-Jährige hatte im Zeitraum vom 10. Oktober bis 19. Oktober 2022 an mehreren Straßenblockaden der "Letzten Generation" teilgenommen.

In zwei Fällen habe sie sich mit Klebstoff an der Fahrbahn befestigt. In einem der Fälle sei es beim Versuch geblieben, so die Gerichtssprecherin weiter.