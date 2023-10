Am Sonntag finden in Polen zugleich Parlamentswahlen und ein Referendum statt. Polen im Ausland können auch in Berlin abstimmen. Da die Stimmen aber schnell ausgezählt sein müssen, befürchten viele Auslandspolen Probleme. Von Agnieszka Hreczuk

Andrzej weiß genau, was er am Sonntag macht: "Einen kleinen Ausflug nach Słubice", sagt der 35-Jährige und lächelt. Für viele Berliner und Brandenburger ist eine Fahrt in die Kleinstadt direkt an der Grenze, nur 80 Kilometer von Berlin entfernt, nichts Ungewöhnliches. Doch statt dort einzukaufen und zu tanken, werden Andrzej und sein Kumpel in Słubice ihre Stimmzettel abgeben. "Nur so kann ich sicher sein, dass meine Stimme zählt", sagt Andrzej.

Andrzej lebt seit zehn Jahren in Berlin und hat hier eine Familie gegründet. Er ist einer von 54.000 Polen, die in Berlin leben. Hinzu kommen über 57.000 Menschen mit polnischen Wurzeln. Viele von ihnen besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft und sind in Polen wahlberechtigt. Über 28.000 Polinnen und Polen leben in Brandenburg. Sie alle sind aufgerufen, am Sonntag das polnische Parlament, also Sejm und Senat neu zu wählen.

Gleichzeitig mit den Parlamentswahlen findet ein Referendum statt. Die Bürger werden gefragt, ob sie die Rente mit 67 wieder einführen wollen, ob sie den Zaun an der Ostgrenze abbauen wollen, ob sie zulassen wollen, dass Polen das Migrationspaket der "EU-Bürokratie" aufgezwungen wird und ob sie für den Ausverkauf des Staatsvermögens an ausländische Unternehmen sind. Die Fragen klingen absurd, aber das Referendum kann die Stimmen der Auslandspolen - auch in Deutschland - gefährden.