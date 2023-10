Chrullmann Seit immer Berlin Sonntag, 22.10.2023 | 17:01 Uhr

Kiek an, ich auch. Was ich am Potsdamer Platz erlebt habe, war das in den letzten Tagen sehr deutlich sichtbar gewordene sehr gereizte, mega-aggressive Auftreten pro-palästinensischer AktivistInnen, die nichts gelten lassen als ihre verhetzte Sichtweise und nur Haß auf die Menschen am Brandenburger Tor zeigten. Ziehe jedeR eigene Schlüsse...