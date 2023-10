Bibabass Berlin Sonntag, 22.10.2023 | 12:53 Uhr

Ich finde die Aktionen der LG teilweise auch nicht ziehlführend. Was ich aber nicht verstehe ist, dass ihnen mehrfach vorgeworfen wird, die falschen Menschen zu blokieren, bzw. ihre Proteste lieber direkt an die Bundesregierung oder Politiker zu richten. Also sich doch lieber an den Straßen festzukleben, auf denen Politiker unterwegs sind. Da wir in einer Demokratie leben, sind wir doch aber alle für die Politik der Bundesregierung verantwortlich. Wirhaben die doch gewählt.

Das ist doch nicht nur kritik an Politikern sondern auch Gesellschaftskritik. Die richtet sich an uns alle und wir alle sollten unser Handeln überdenken.