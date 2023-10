Alle Angebote, die in Person stattfinden, würden deshalb bis auf Weiteres abgesagt. Unter den rund 700 Mitgliedern der 2017 von Ates eröffneten Moschee sind auch viele queere Muslime.

Die liberale Berliner Ibn-Rushd-Goethe-Moschee der Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates ist nach Terrordrohungen bis auf Weiteres geschlossen. Auf Instagram teilte die "Anlaufstelle Islamdiversity" in der Moschee am Freitag mit, es habe immer "hässliche Nachrichten" wie Beleidigungen und Morddrohungen gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben. "Traurigerweise hat diese Gefahrenlage neue Dimensionen erreicht."

Anfang der Woche hatte das Nachrichtenportal "t-online" über Anschlagspläne auf die liberale Moschee in Berlin-Moabit berichtet. Die Anschlagspläne seien nach der Festnahme mehrerer Islamisten im Juli bekannt geworden. Auf einer Webseite des "Islamischen Staats Provinz Khorasan" (ISPK) sei die Moschee als "Ort der Teufelsanbetung" und potenzielles Anschlagsziel benannt worden.

Zentralrat der Palästinenser verurteilt Gewalt bei Protesten und kritisiert Demo-Verbot +++ Staatstheater Cottbus veranstaltet Solidaritätskonzert +++ Berliner Polizei fordert Hilfe aus anderen Bundesländern an +++ Alle regionalen Entwicklungen im Newsblog

Der Krieg in Nahost und die Entwicklungen in Berlin und Brandenburg

Die Autorenvereinigung PEN Berlin erklärte am Freitag ihre Solidarität mit Moschee-Gründerin Seyran Ates. Der islamistische Terrorismus bedrohe auch in Deutschland die offene Gesellschaft, erklärte PEN Berlin-Sprecher Deniz Yücel. Hierzulande gebe es niemanden, deren Leben seit so langer Zeit von Islamisten bedroht werde wie Seyran Ates.