Claudia B Berlin Donnerstag, 05.10.2023 | 17:27 Uhr

Um es schonmal vorweg zu schicken, ich kenne mich in Pankow nicht aus, deswegen vertraue ich jetzt mal auf das, was [Lionel] schreibt und wenn es dort bessere Möglichkeiten gibt, warum nicht berücksichtigen? Ich habe mich das letzte Mal hier fast um Kopf und Kragen geschrieben, als es um dieses Thema ging, um auf die Menschlichkeit hinzuweisen. Was ich allerdings nun schreiben will ist, dass ich es so langsam nicht mehr nachvollziehen kann, dass es jetzt schon wieder Pankow sein muss. Das gehörte doch genau zu den Bezirken, die sowieso schon viele Flüchtlinge aufgenommen hatten. Ich selber wohne in Tempelhof und für mich ist es völlig ok, dass wir auch zu einem von diesen Bezirken gehören. Das liegt in Tempelhof definitiv an dem Gelände des Flughafens. Besteht in anderen Bezirken wirklich keine Möglichkeit mehr oder scheitert man da an zuviel Widerstand? Ich bitte schon jetzt alle Kommentatoren: Bitte, bitte bleiben Sie sachlich, danke schön.