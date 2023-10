Opposition erreicht bei Parlamentswahl in Polen klare Mehrheit

Amtliches Endergebnis in Polen

Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat bei der Wahl in Polen die absolute Mehrheit verloren. Ein Bündnis aus drei Oppositionsparteien unter der Führung von Donald Tusk erreichte eine Mehrheit der Sitze.

Bei der Parlamentswahl in Polen hat die regierende national-konservative PiS dem offiziellen Endergebnis zufolge mit 35,38 Prozent zwar die meisten Stimmen geholt, die absolute Mehrheit aber verloren. Das liberal-konservative Wahlbündnis KO von Oppositionsführer Tusk erhielt 30,7 Prozent der Stimmen. Das Mitte-Bündnis Dritter Weg kam auf 14,4, die Neue Linke auf 8,61 und die rechtsextreme Konföderation auf 7,16 Prozent.

Das finale Ergebnis steht zwar noch nicht fest, aber schon jetzt kann man von einer Schicksalswahl sprechen. In unserem Nachbarland Polen wurde am Wochenende das Parlament neu gewählt und soviel steht jetzt schon fest: die amtierende PIS-Partei hat keine absolute Mehrheit. Darüber sprechen wir mit Joanna Maria Stolarek von der Heinrich-Böll-Stiftung Warschau.

Welche Bedeutung das Wahlergebnis in Polen?

Wahl in Polen

Im nächsten Schritt liegt es bei Präsident Andrzej Duda, einen Ministerpräsidenten vorzuschlagen, der daraufhin innerhalb von zwei Wochen im Parlament das Vertrauen für sich und sein Kabinett erhalten muss.

Es ist in Polen politische Gepflogenheit, aber kein Muss, dass diesen Auftrag ein Vertreter des stärksten politischen Lagers bekommt. Beobachter rechnen deswegen damit, dass zunächst der Regierungsauftrag an den bisherigen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki von der PiS-Partei geht. Scheitert dieser, wandert das Vorschlagsrecht für einen Ministerpräsidenten anschließend an das Parlament. Dort könnte dann Donald Tusk mit seinem Kabinett eine Mehrheit erhalten. Beobachter rechnen damit, dass mehrere Wochen vergehen können, bis eine neue Regierung steht.