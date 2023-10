So haben die Polen in Berlin gewählt

Die polnische PiS wird zwar die nächste Regierung voraussichtlich nicht anführen, ging aber als stärkste Kraft aus der Wahl am Sonntag hervor. Bei den in Berlin abgegebenen Stimmen zur polnischen Parlamentswahl zeigt sich ein anderes Bild.

Demnach haben sich 6.665 Polen und damit 47,29 Prozent der Wähler in Berlin das größte Oppositionsbündnis, die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des früheren Regierungschefs Donald Tusk gewählt. 3.306 Stimmen fielen auf die Neue Linke, was 23,4 Prozent der Stimmen ausmacht. Für den Dritten Weg entschieden sich 1.445 Menschen beziehungsweise 10,2 Prozent.

Die Polen im Ausland haben sich bei ihrer Stimmabgabe in Berlin mehrheitlich für die Parteien der Opposition entschieden. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen der staatlichen Wahlkommission [wybory.gov.pl] hervor.

Die national-konservative PiS erhielt von den Auslandspolen in Berlin mehr als 20 Prozentpunkte weniger als in Polen selbst: Nur 11,2 Prozent entschieden sich in Berlin für die Partei von Jaroslaw Kaczynski. In Polen hingegen blieb die PiS mit 35,4 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, verfehlte aber die absolute Mehrheit.

Die KO plant in Polen eine Regierungskoalition mit diesen beiden Oppositionsparteien. Allerdings schnitten sie insgesamt weit weniger erfolgreich ab als bei den Auslandspolen, die in Berlin wählten. Die KO konnte nach Auszählung aller Stimmen in Polen 30,7 Prozent auf sich vereinen, das Linksbündnis Lewica erhielt 8,61 Prozent der Stimmen und der Dritte Weg 14,4 Prozent.

Auf Druck der Auslandspolen wurden in diesem Jahr fast doppelt so viele Wahllokale in Deutschland eingerichtet wie vor vier Jahren. In Berlin sind es sieben, in ganz Deutschland 42 (2019 waren es vier in Berlin und insgesamt 23).

Der Einfluss der Auslandspolen auf das Wahlergebnis war dennoch beschränkt, denn alle Stimmen werden zum Warschauer Wahlbezirk 19 gezählt. Obwohl immer mehr Polen und Polinnen im Ausland leben, bleibt die Zahl der Mandate in diesem Wahlbezirk aber seit Jahren gleich. Kandidaten in anderen Wahlbezirken konnten so mit viel weniger Stimmen ein Parlamentsmandat bekommen.

In Berlin haben sich mehr als 35 Prozent mehr Wähler registriert als vor vier Jahren. Dabei wählen auch Polen aus den östlichen Bundesländern Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern in Berlin. Insgesamt leben in Berlin 54.000 Polen, hinzu kommen 57.000 Menschen mit polnischen Wurzeln. Viele von ihnen besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft und sind in Polen wahlberechtigt. Mehr als 28.000 Polinnen und Polen leben in Brandenburg.