fischersfritz Freitag, 13.10.2023 | 09:22 Uhr

Das hängt vom Bauzustand der Immobilie ab, ob man noch sanieren kann. Das Bild ist ein gutes Beispiel. Hier sieht es so aus, dass jahrzehntelange protektionistische und konfiskatorische Eingriffe in den Wohnungsmarkt Zustände wie damals in der DDR verursacht haben, dass wegen heruntergedrückten nicht werterhaltenden Mieten der Eigentümer nicht mehr in der Lage war, die Immobilie zu erhalten. Zur Wende waren in den ostdeutschen Innenstädten massenhaft solche Immobilien zu sehen. Oft hat dann der Eigentümer aufgegeben, und die Immobilie wurde "Volkseigentum". In Erfurt in der Innenstadt hatte man zur Wende den Eindruck, dass dort jüngst ein Flächen-Bombardement stattgefunden hat. Es war allerdings nur das Ergebnis sozialistischer Wohnraumbewirtschaftung.