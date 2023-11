Sechs Wochen nach dem Angriff der islamistischen Hamas haben Hunderte Menschen in Berlin gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. Sie zogen am Sonntagnachmittag über die Tauentzien-Straße Richtung Lehniner Platz in Berlin-Charlottenburg. Viele Teilnehmer hatten israelische Flaggen dabei oder hielten Schilder hoch mit Aussagen wie "Israel wants Peace" (Israel will Frieden), "Free Gaza from Hamas" (Befreit den Gazastreifen von der Hamas).