Karin B. Berlin-Friedrichshain Donnerstag, 09.11.2023 | 16:47 Uhr

Mit einer echten Verkehrswende haben diese Roller doch nichts zu tun, sind für Viele doch meist nur Spaßmobile. Jugendliche, die zu zweit und oft verkehrswidrig damit umherfahren. Wieviele Berufstätige nutzen diese Teile, um zur Arbeit und nach Hause zu fahren? Die letzten Meter von den Öffis ins Büro kann man auch laufen, ist ohnehin gesünder. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, die Anzahl zu begrenzen, diese eher auch in den Außenbezirken zu verteilen und die Betreiber und damit letztendlich auch die Nutzer in die Pflicht zu nehmen, wenn die Teile irgendwo abgelegt werden - meist mitten auf dem Gehweg. Um das zu erreichen, wären allerdings ausgewiesene Abstellflächen, auf denen - und nur doert - die Roller abgestellt werden dürfen, erforderlich. Ist das geregelt, laufen die Gebühren für die Fahrer bei Zuwiderhandling weiter. Das würde Sinn ergeben. Frankreich ist cleverer und auch in Spanien wird nicht lange gezuckt. Dort sieht man nur noch private Roller.