Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die Versammlungsbehörde der Polizei zu viele palästinensische Demonstrationen verbietet.



Im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses sagte sie am Montag, seit dem 7. Oktober habe es in der Stadt 116 Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt gegeben. Lediglich 22 seien untersagt worden. Die Verbote erfolgten meist, weil antiisraelische Ausschreitungen oder Antisemitismus durch palästinensische Teilnehmer befürchtet wurden.



Es lägen zudem bereits 18 Anmeldungen für weitere Kundgebungen in Berlin vor. Bei den bisherigen Versammlungen sind laut Spranger mehr als 100 Polizisten verletzt worden.