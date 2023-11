Dass hier jede Menge zu tun ist, weiß auch Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Die SPD-Politikerin betont, dass es nicht nur darauf ankomme, Häuser besser zu isolieren. Giffey will in erster Linie dafür sorgen, dass die Heizungswärme anders erzeugt wird.

Hitze, Dürre, extreme Regenfälle: Das Klima in Berlin und Brandenburg hat sich bereits deutlich geändert. rbb|24 zeigt jetzt in einer Datenauswertung, welche drastischen Folgen in Zukunft auf uns zukommen könnten - dass Klimaschutz aber noch helfen kann.

Was aber geht, wenn Gesetze geändert werden und Fördergelder fließen, zeigt sich an anderer Stelle, beim Solarausbau. Lange hinkte Berlin hier dem eigenen Anspruch hinterher. Inzwischen zeichnet sich eine Trendwende ab. Von Januar bis Oktober wurden in der Stadt fast 9.500 neue Photovoltaikanlagen angeschlossen. Das sind dreimal so viele wie im Vorjahr. Allerdings muss noch deutlich mehr passieren, bis tatsächlich ein Viertel des städtischen Strombedarfs auf heimischen Dächern erzeugt wird.

Diese Vorgabe stammt noch von der rot-grün-roten Vorgängerkoalition. Deshalb ist der grüne Energieexperte Stefan Taschner eigentlich auch ganz zufrieden mit der Entwicklung, die in Gang gekommen ist. An einer Stelle würde er aber gerne nachsteuern. "Wie können wir gerade bei den Balkon-Solarkraftwerken auf unsere landeseigenen Wohnungsunternehmen Einfluss nehmen, damit sie Mieterinnen und Mieter unterstützen, an diese Balkonsolare ranzukommen und ihnen eben keine Steine in den Weg legen?" fragt Taschner und kritisiert, dass es hier noch zu viele Hindernisse gebe.

Neben den Gebäuden ist das andere große Sorgenkind der Verkehr. Die Zahl der Autos in Berlin nimmt nicht ab. Auch wenn kürzlich ein privater Anbieter meldete, dass jede Woche 50 neue Ladepunkte an Laternenmasten dazukommen, bleibt der Anteil von E-Autos auf Berlins Straßen überschaubar. Umweltschützer argwöhnen ohnehin, dass in der schwarz-roten Koalition der klimafreundliche Radverkehr buchstäblich unter die Räder kommt.