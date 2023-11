Hmm Bunker ohne Solar und Vermögen Donnerstag, 23.11.2023 | 11:43 Uhr

das war jetzt ein klimaschädlicher Beitrag, da per Internet - Zuerst mal bei sich selbst anfangen ;-). Und was versteckt wird taucht eh wieder auf u. weswegen vor wem und was gäbe es nicht so alles was der Pleb ( ähmm Wähler, Bürger kurz vor der Wahl) nicht zu wissen hat - ist nur zu seinem Besten, von wegen immer mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen .....