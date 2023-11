Gedenkfeier zum Mauerfall - Norwegisches Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit werden in Berlin erwartet

Mi 08.11.23 | 07:59 Uhr

dpa/Royal Press Europe/Albert Nieboer Audio: rbb24 Inforadio | 08.11.2023 | Miriam Keuter | Bild: dpa/Royal Press Europe/Albert Nieboer

Das norwegische Thronfolgerpaar wird ab Mittwoch Berlin besuchen. Die Royals reisen getrennt an. Kronprinz Haakon ist schon seit drei Tagen auf Deutschlandtour und wird am Mittag mit dem Zug in Berlin eintreffen. Kronprinzessin Mette-Marit kommt mit dem Flugzeug direkt aus Oslo. Sie hat aus gesundheitlichen Gründen auf die ersten Stationen der Reise ihres Gatten verzichtet. Die 50-Jährige leidet an einer chronischen Lungenerkrankung.

Treffen mit Wegner, Scholz und Steinmeier geplant

Das Paar wird am Donnerstagvormittag zusammen mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eine Feier zum Tag des Mauerfalls in der Gedenkstätte an der Bernauer Straße besuchen. Am Donnerstagnachmittag folgt dann ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird das Kronprinzenpaar empfangen. Die beiden werden bei ihrem Berlin-Besuch auch vom norwegischen Außenminister Espen Barth Eide und dem Wirtschaftsminister Jan Christian Vestre begleitet.

München: Haakon von Söder versetzt

Zuvor machte Haakon schon in München und Hamburg Station. Am Montag ehrte ihn die bayerische Regierung mit einem Abendessen im Kaisersaal der Münchner Residenz. Empfangen wurde Haakon "nur" vom bayerischen Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der eigentlich selbst zu dem Essen geladen hatte, hatte seine Teilnahme daran sehr kurzfristig wegen der ungeplanten Nachtsitzung beim Bund-Länder-Gipfel in Berlin abgesagt. Am Dienstag nahm Haakon an einer sicherheitspolitischen Fachkonferenz teil und besuchte den Rüstungskonzern Kraus-Maffei Wegmann, der seine Leopard-Kampfpanzer auch an Norwegen liefert. Für den Nachmittag stand eine Literaturveranstaltung in München auf dem Programm, bevor der Prinz nach Hamburg weiterreiste. Dort traf er am Abend den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Rathaus. Am Mittwoch wird Haakon vor seiner Weiterreise nach Berlin bei einer Wirtschaftskonferenz in der Hamburger Handelskammer unter anderem auf Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) treffen.