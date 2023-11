Berlin und Brandenburg - Zahlreiche Gedenkveranstaltungen zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome

Mi 08.11.23 | 12:41 Uhr

Video: rbb24 | 08.11.2023 | Nachrichten

Am Abend des 9. November 1938 wurden auch in Berlin und Brandenburg jüdische Menschen attackiert, Synagogen zerstört, Geschäfte geplündert. In diesem Jahr wird erneut an die Angriffe erinnert.

85 Jahre nach der Pogromnacht 1938 erinnern Berlin und Brandenburg an die Opfer. Überschattet wird das Gedenken in diesem Jahr von dem Angriff der Hamas auf Israel. Die zentrale Gedenkveranstaltung findet am Donnerstagvormittag in der Synagoge in der Brunnenstraße statt. Diese war kurz nach Wiederaufflammen des Nahost-Konflikts attackiert worden. Eingeladen zu dem Gedenken hat der Zentralrat der Juden in Deutschland. Neben dessen Präsidenten Josef Schuster wollen daran auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen. In der City West laden die evangelische und die katholische Kirche zu einem stillen Gedenkweg ein. Mit den beiden Bischöfen Christian Stäblein und Heiner Koch und dem Antisemitismusbeauftragten Felix Klein führt dieser vom Winterfeldtplatz über Nollendorf- und Wittenbergplatz, Tauentzien und Kurfürstendamm zum Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße. In den angrenzenden Straßen befanden sich früher mehr als hundert jüdische Geschäfte.

dpa/akg 2 min Antisemitische Gewalt am 5. November 1923 - Berlins vergessener Pogrom im Scheunenviertel Schon die Weimarer Republik hatte ein Antisemitismus-Problem. Als das Land 1923 unter Hyperinflation und Massenarbeitslosigkeit litt, wurde die Schuld den Juden zugeschrieben. Am 5. November zog schließlich ein Mob durch das Berliner Scheunenviertel.

Fasanenstraße: Namen von 55.696 Opfern werden verlesen

Am Endpunkt des Gedenkweges, im Gemeindehaus Fasanenstraße, lädt die Jüdische Gemeinde zu Berlin für den Abend zu einer Gedenkveranstaltung mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und dem israelischen Botschafter Ron Prosor ein. Dort soll auch eine Simulation der ehemaligen Synagoge Fasanenstraße auf die heutige Fassade des Jüdischen Gemeindehauses projiziert werden. Bereits den ganzen Tag über werden dort die Namen der 55.696 ermordeten Berliner Juden verlesen. Im Berliner Dom ist zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome am Abend ein Gottesdienst geplant. Die Predigt hält die Erinnerungsbeauftragte der evangelischen Landeskirche, Marion Gardei.

Weitere Veranstaltungen

In Schöneberg lädt die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zur Teilnahme an einem "Gedenkweg". Start ist 16 Uhr am Winterfeldplatz. Der Gedenkweg führt dann zum jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße, durch Straßen, in denen sich früher mehr als einhundert jüdische Geschäfte befanden. Rund 1.000 Teilnehmer sind angemeldet. Zudem laden der Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) zu einer Kranzniederlegung und Gedenken am Mahnmal der ehemaligen jüdischen Synagoge in der Münchener Straße 38. Ein Rabbiner spricht dabei aus der Tora. Beginn ist ebenfalls um 16:00 Uhr.

In Lichtenberg lädt das Bezirksamt am 10:00 Uhr zu einem Gedenken am Gedenkstein für die ehemalige Synagoge in der Konrad-Wolf-Straße 92 ein. Das Museum Lichtenberg (Türrschmidtstraße 24) zeigt um 18:30 Uhr bei freiem Eintritt den Film "Erinnern heißt Leben" von Roza Berger-Fiedler. Sie war laut dem Bezirksamt Lichtenberg ein Teil einer neueren Generation junger Jüdinnen und Juden in der DDR, die selbstbewusst nach einem eigenen Zugang zu ihrer jüdischen Herkunft suchten. Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch über jüdisches Erinnern und staatliches NS-Gedenken in der späten DDR mit der anwesenden Filmemacherin statt.

In Hohenschönhausen gedenkt um 19:00 Uhr die Evangelische Kirchengemeinde Hohenschönhausen-Nord (in der Straße Am Berl 17) an Jizchak Schwersenz - dem ehemaligen Vorbeter der kleinen Synagoge Hohenschönhausen.

In Tempelhof wird der Schändung der Synagoge des israelitischen Religionsvereins Neutempelhof gedacht. Beginn in der Mussehlstraße 22 ist um 18:00 Uhr.

dpa/Jens Kalaene Bloß nichts Falsches sagen? - Die Zurückhaltung der Berliner Theaterszene zum Angriff auf Israel Gerne sehen sich Berliner Theater als Orte der Debatte - nach den Terroranschlägen der Hamas aber haben sie auffällig zurückhaltend reagiert. Woran liegt das? Eine Analyse von Barbara Behrendt

In Reinickendorf findet am Mahnmal für die Opfer der Gewaltherrschaft um 16 Uhr eine Kranzniederlegung und ein Gedenken an die Opfer des 1942 zerstörten tschechischen Ortes Lidice statt. Es spricht die Bezirksbürgermeisterin und eine Schülerin des Europäischen Gymnasiums Bertha von Suttner. Das Mahnmal befindet sich am Rathaus Reinickendorf.

In Marzahn-Hellersdorf finden mehrere Stolpersteinspaziergänge statt, zum Beispiel ab 14:00 Uhr, ausgehend vom Stadtteilzentrum "Mosaik" (Altlandsberger Platz 2). Eine Liste weiterer Spaziergänge findet sich hier [www.https://buendnis.demokratie-mh.de].

In Wilmersdorf richtet das Gottfried-Keller-Gymnasium einen Schweigemarsch gemeinsam mit dem Walther-Rathenau-Gymnasium und der Polizeiakademie Berlin aus. Treffpunkt ist um 16:30 Uhr in der Erdener Straße/Ecke Königsallee. Der Weg führt zum Mahnmal "Gleis 17" am S-Bahnhof Grunewald. Von diesem Gleis wurden tausende Juden mit Zügen der Deutsche Reichsbahn aus Berlin deportiert.

In Mitte gedenken um 11:00 Uhr Schüler der Theodor-Heuss-Schule am Gedenkort Güterbahnhof Moabit der Pogrome. Von diesem Ort aus wurden über 30.000 Menschen in Ghettos und Vernichtungslager deportiert. Eine weitere Gedenkveranstaltung mit Schülern verschiedener Schulen findet außerdem um 11:00 Uhr an der Gedenktafel am Jüdischen Krankenhaus in der Heinz-Galinski-Straße 1 statt. Unter dem Leitgedanken "Gedenken - Erinnern - Mahnen" wird darüber hinaus am Jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße 26 ab 18:30 Uhr eine Mahn- und Gedenkveranstaltung stattfinden.

Die Stadt Oranienburg (Oberhavel) veranstaltet in Kooperation mit der Gedenkstätte Sachsenhausen einen Gedenkweg. Dieser beginnt um 14 Uhr am Gedenkstein für das zerstörte Jüdische Bethaus, verläuft über den Bahnhof und die Bernauer Str. und endet an der Baracke 38 in der Gedenkstätte Sachsenhausen.