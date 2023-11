Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will sicherstellen, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich an reguläre Schulen kommen. Ein entsprechender Beschluss wurde am Dienstag gefasst. "Es gibt die große Befürchtung, dass diese Kinder und Jugendlichen dauerhaft separat unterrichtet werden", sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD, Maja Lasic zur Begründung.

Hintergrund des Fraktionsbeschlusses ist die Situation in der Großunterkunft in Tegel. Weil Schulplätze an regulären Schulen fehlen, erweitert die die Bildungsverwaltung in der Flüchtlingsunterkunft die Schulkapazitäten. Dort sollen bald 432 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden können. "Wir wollen, dass diese Segregation in Tegel nur ein befristeter Zustand ist", macht Lasic gegenüber dem rbb deutlich.

Mit mehreren Maßnahmen und Instrumenten solle sichergestellt werden, dass künftig geflüchtete Kinder und Jugendliche die Schule besuchen. Das sei für eine gute Integration essentiell und rechtlich so vorgesehen. "Dafür müssen wir aber jetzt die Weichen stellen", betonte SPD-Bildungspolitikerin Lasic.