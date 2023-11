Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Philip Zeschmann ist der AfD beigetreten. Die Aufnahme sei einstimmig erfolgt, teilte die AfD Brandenburg am Dienstagvormittag mit. Zeschmann hatte am Montag die Fraktion (und die Partei) BVB/Freie Wähler verlassen.

Damit besteht die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag nun aus 24 Abgeordneten - die von BVB/Freie Wähler nur noch aus vier. Ob sie damit weiter eine Fraktion bleiben können, ist offen. Der Landesverband von BVB/Freie Wähler hatte sich zuvor schriftlich von Zeschmann distanziert und ihn aufgefordert, auf sein Mandat zu verzichten.

In einer Pressemitteilung begründet Zeschmann am Montag seinen Austritt aus der Fraktion mit "unüberwindbaren Unvereinbarkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden Péter Vida". Der Vertrauensverlust sei in den vergangenen Wochen und Monaten so groß geworden, dass ihm nur dieser Schritt bleibe, so Zeschmann gegenüber dem rbb. Er habe sich nie vorstellen können, seine politische Heimat BVB/Freie Wähler und die Landtagsfraktion einmal aufgeben zu müssen.

Konkret soll es um Vidas Führungsstil und dessen Machtanspruch innerhalb der Fraktion und im Landesverband gehen. Bei der Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr erreichte Zeschmann Ende September nur Platz 8.