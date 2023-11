Zeschmann selbst ist mit akribischem Nachfragen und detailversessenem Insistieren bei Wirtschafts- und Energiethemen aufgefallen, was Mitbewerber und Mitstreiter nicht selten nervte. Er hat sich wohl in einen Alarmismus hineingesteigert. "Ich will nicht zugucken, dass wir im nächsten Winter im Blackout sitzen", sagt Zeschmann auf der Pressekonferenz der AfD-Fraktion. "Ich möchte nicht zugucken, wenn immer mehr Menschen arbeitslos werden." Dabei halten Experten das Risiko eines flächendeckenden Stromausfalls für gering. Und in Brandenburg gibt es derzeit auch kein Heer von Arbeitslosen, im Gegenteil.

Zeschmann hält das Angebot von Vida, nach der nächsten Wahl wieder in Koalitionsverhandlungen mit derzeit regierenden Parteien zu gehen, offensichtlich für verwerflicher als seinen eigenen Wechsel zur AfD. Er promovierte als Politikwissenschaftler zu "Wegen aus der Politiker- und Parteiverdrossenheit". Er selbst scheint einen solchen Weg für sich nicht gefunden zu haben.

Er könne keinen Rechtsextremismus bei der AfD entdecken, sagt Zeschmann. Selbst SPD-Landräte würden doch heute die Überforderung angesichts der Migration beklagen. Er übersieht dabei den gravierenden Unterschied, dass genau diese Landräte in den vergangenen Jahren oftmals gegen den vehementen Widerstand der AfD mit ihren Verwaltungen und Helferinnen und Helfern für Unterbringung und Integration Zugezogener gesorgt haben. Zeschmann habe den Kompass verloren, sagt Linken-Landeschef Sebastian Walter. Man wolle ihn jetzt rechts liegen lassen.

Warum wechselt einer wie Zeschmann ausgerechnet in die AfD? Als Einzelabgeordneter könne man nicht viel bewegen, meint der Abtrünnige selbst. Man sei nicht in Fachausschüssen, könne die Debatte nicht mitbestimmen, nicht weiter intensiv nachfragen. Deshalb dieser Schritt. Was er nicht bedacht hat: Dass er jetzt in einer Fraktion gelandet ist, in der er nur noch einer von 24 Abgeordneten ist, seltener zu Wort kommen wird. Dass er in einer Fraktion gelandet ist, die selbst tief zerstritten ist. Dass er in einer Fraktion gelandet ist, die sich dem offenen demokratischen Diskurs verweigert und in der jeder Missstand im Lande am Ende mit der Migration in Verbindung gebracht wird.