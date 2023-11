Wossi Samstag, 25.11.2023 | 13:45 Uhr

Herr Woidke sagte auch einmal, er werde alles dafür tun, dass die AgD NICHT in den Landtag einzieht. Was ist „alles“? Nun heißt es, es gehe nicht darum wer „stärkste Kraft“ wird. Er wird wieder „alles tun“. Nur was ist „alles“ genau?

Gleiche Chancen, gleiche Bezahleinstufungen, gleiche Beförderungsmöglichkeiten, gleiche Chancen bei Spitzenjobs, gleiche Bildung wie in anderen BL wie Bayern? Dann wird er auch stärkste Kraft werden. Aber eben nur dann. Und er braucht bessere Leute, damit in den wichtigsten Rankings die letzten Plätze mal verlassen werden. Also alles gar nicht so schwer. Mit dem richtigen Willen.



P.S. Das Leben besteht nicht im Fördergeldeinsammeln und zuteilen.