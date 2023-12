Marco Mittwoch, 06.12.2023 | 08:28 Uhr

Ich finde es immer toll, den Lehrern Faulheit vorzuwerfen. Sicherlich haben wir im Schnitt nur 5 bis 6 Stunden Unterricht pro Tag. Am Nachmittag sitzen wir dann aber auch für Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche, Dokumentation, Kooperationen mit Jugend- und Sozialamt. Sind wir auf Klassenfahrt, gibt es dafür auch nichts extra /keine Überstunden, teilweise werden Kosten nur anteilig erstattet.

Zum Thema Gehalt: Ich habe ein Abitur, einen Masterabschluss und ein Referendariat und verdiente in etwa soviel wie ein Facharbeiter bei Volkswagen (inkl. Zuschlägen).

Die schlechte Unterrichtsqualität liegt in vielen Fällen übrigends nicht am Lehrer. Die Abschaffung von Förderschulen, der hohe Anteil an Kindern mit anderer Muttersprache (bei uns ca. 1/3 + Kinder von Migranten in D geboren ohne ausreichende Sprachkenntnisse)bei gleichbleibender personellen Mitteln. Dazu kommt die teilweise sehr geringe Unterstützung der Eltern, welche Erziehung und Bildung als alleinige Aufgabe der Schule.