Hintergrund ist der Tarifstreit für den öffentlichen Dienst der Länder. Verdi will mit dem Streik auch auf den Personalmangel hinweisen. Viele Erzieherinnen und Erzieher fühlten sich überlastet. Die Berliner Erzieherinnen und Erzieher wollen Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Donnerstag eine kollektive Gefährdungsanzeige übergeben, die von mehreren tausend Pädagogen unterzeichnet wurde.

Warnstreik in Berliner Kita-Eigenbetrieben am Donnerstag

Die Gewerkschaften fordern für die etwa 1,1 Millionen Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder hat noch kein Angebot vorgelegt. Im Dezember sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Am Donnerstag soll in mehreren Bundesländern im Sozial- und Erziehungsdienst gestreikt werden, so auch in Bremen und Hamburg.

Der Protest in Berlin steht dabei unter dem Motto "Der Akku ist leer". Vor allem durch große Gruppen, Lärm und enge Räume fühlen sich viele Erzieherinnen und Erzieher im Kita-Alltag überlastet. Oft nähmen sie deshalb etwa Dokumentationsarbeit sogar noch mit nach Hause, sagen Beschäftigte. Sie berichten zudem, dass es oft nur noch um die Verwahrung der Kinder gehe.