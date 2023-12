Der Fall einer 16-Jährigen, der nach einer Vergewaltigung nicht alle mögliche Unterstützung zu Teil geworden war, hatte im Sommer eine Diskussion über mangelnden Opferschutz in Brandenburg ausgelöst. Eine Reaktion darauf war eine Anhörung von Expertinnen und Experten im Rechtsausschuss des Landtages am Donnerstag. Der Befund: Es gibt zwar ein weites Netz, das Opfer von Gewalttaten im Land auffangen kann – die Maschen sind aber teilweise zu groß, auf verschiedenen Ebenen fallen Opfer hindurch.

Rechtlich sei die Frage geklärt: In einem solchen Fall dürfen Ärzte und Ärztinnen die Untersuchungen ohne Einwilligung der Eltern vornehmen. In den Kliniken fehle dazu aber die Aufklärung. Ullrich fordert deshalb, das Projekt auch auf Minderjährige auszuweiten.

Susanne Ullrich von der Opferhilfe Brandenburg, die Kooperationspartnerin für dieses Modellprojekt ist, sieht darin eine große Errungenschaft. Kritisch sieht sie jedoch, dass es dieses Angebot für Kinder und Jugendliche nicht gibt. " Wenn eine 16-Jährige vertraulich Spuren sichern lassen möchte ohne den Einbezug der Eltern, da gibt es eine große Unsicherheit bei den Ärztinnen und Ärzten, die befürchten, von den Sorgeberechtigten in ein Anklageverfahren hineingezogen zu werden", so Ullrich.

Der Weiße Ring verweist darauf, dass er im Jahr bis zu 600 Fälle begleitet und diese mit bis zu 100.000 Euro etwa bei Prozesskosten unterstützt. Personell und finanziell könne man aber doppelt so vielen Menschen helfen, heißt es. Doch nicht immer erreiche Betroffene dieses Angebot. Nach Angaben von Lothar Pohle vom Weißen Ring habe die Polizei meist Beratungsflyer vorliegen, die auch an Opfer von Gewalttaten ausgehändigt würden - doch das gehe oft an den Opfern vorbei. "Das Merkblatt wurde zwar ausgehändigt, aber später gelesen wurde es nicht. Man war zu aufgeregt bei der Anzeigenerstattung und das Merkblatt gerät in Vergessenheit", so Pohle. Er fordert, dass in einem kurzen Gespräch durch die Polizei direkt über Opferrechte aufgeklärt wird.

Einig sind sich die Opferschutzvereine in der Ansicht, dass in Brandenburg die proaktive Ansprache von Opfern ausgedehnt werden müsse. Heißt: Die Polizei fragt Betroffene, ob sie damit einverstanden sind, dass man ihre Daten an eine Beratungsstelle weiterleitet. Die Beratungsstelle erfährt so von den Betroffenen und meldet sich von allein. Das werde aber noch zu wenig angewandt in Brandenburg, kritisiert Susanne Ullrich von der Opferhilfe Brandenburg.

Von gut 720 Beratungsfällen seien im vergangenen Jahr nur 24 über die aktive Ansprache gekommen, heißt es. In vielen anderen Fällen wurden die Gewaltopfer wohl nicht danach gefragt, ob ihre Daten weitergegeben werden können. Zwar berichtet der Bund Deutscher Kriminalbeamter, dass immer noch mehr als die Hälfte aller so angesprochenen Opfer der Datenweitergabe nicht zustimme. Dennoch: Wenn nicht gefragt werde, so Ullrich, blieben die Hürden für Betroffene immens groß, sich weiterführende Hilfe zu holen.