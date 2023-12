Poster Berlin Samstag, 23.12.2023 | 12:29 Uhr

Nur ein Poster der sich denkt, dass die 350 Mio. wohl zuallererst in der Fläche zusammengestrichen werden und er damit gar nicht so die Probleme hat. Es aber vollkommen falsch findet, weil die Fläche diesen ÖPNV und einen Ausbau braucht. Der allerdings auch sieht, dass autofahrende Menschen den finanziellen Rucksack, den sie allen aufbürden, oft nicht wahrnehmen, dafür anderen lieber ein Leben in der Blase unterstellen.



Also nochmal: Wer mit 2 Tonnen Blech um sich herum die Welt erlebt, der kriegt vieles nicht mit. Machen Sie sich diese Wahrnehmungsverzerrung bewusst !