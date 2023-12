Die Gewerkschaften haben die Landesbeschäftigten in Brandenburg für Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder.



Auch in der zweiten Verhandlungsrunde habe die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) kein Angebot vorgelegt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von DGB, GEW Brandenburg, GdP Brandenburg, IG Bau und Verdi Berlin-Brandenburg am Dienstag.