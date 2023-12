Der Potsdamer Linken-Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg hat seinen Parteiaustritt bestätigt. Zum Ende des Jahres werde er die Linkspartei verlassen, teilte am Wochenende in einer schriftlichen Erklärung mit. Zuvor berichtete die "Märkische Allgemeine Zeitung".

Scharfenberg, der Potsdamer Stadtverordneter ist und bis 2019 auch im Landtag saß, begründete den Austritt mit der Entwicklung in der Partei, "die sich bundespolitisch mit Zweideutigkeiten in der Sozialpolitik, Grundfehlern in der Friedenspolitik und einer Vernachlässigung der Ostkompetenz immer weiter vom Erfurter Parteiprogramm von 2011 entfernt hat (...)." Dies spiegele sich auch bei den Potsdamer Linken wider. In der Stadtverordnetenversammlung war es wegen Streits im vergangenen Jahr zu einer Spaltung der Linksfraktion gekommen.