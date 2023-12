Aktuell bietet die S-Bahn einen Notfahrplan im 20-Minuten-Takt...

... zur Anbindung der Außenbezirke und Umlandgemeinden an die Innenstadt auf den folgenden Linien an: Linie S3: Erkner <> Ostbahnhof Linie S46: Königs Wusterhausen <> Schöneberg Linie S5: Strausberg Nord <> Ostbahnhof Linie S9: Flughafen BER Terminal 1-2 <> Friedrichstraße Dieser Notfahrplan ist davon abhängig, wie viel Personal tatsächlich zur Verfügung steht. Der planmäßige Schienenersatzverkehr auf der Linie S2 (wegen laufender Bauarbeiten) fährt auch während des Streiks: Bus S2X: Blankenfelde <> Priesterweg (Halt nur an ausgewählten Bahnhöfen, diese Linie fährt Montag bis Freitag, 5 bis 21 Uhr und Samstag, 8 bis 21 Uhr) Bus S2A: Blankenfelde <> Priesterweg (zusätzlicher Halt Ecke Ring-/Rathausstr. zur Anbindung an die U6 in Alt-Mariendorf) Bus S2B: Lichtenrade <> Lankwitz Beim Ersatzverkehr mit Bussen, Bus S2A zwischen Blankenfelde und Priesterweg ist ein zusätzlicher Halt Ringstraße Ecke Rathausstraße zum Umstieg zur U6 in Alt-Mariendorf eingerichtet. ... Zusätzlich wird ein Ersatzverkehr mit Bussen auf folgenden Linien angeboten: Linie S25: zwischen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost sowie zwischen Tegel und Hennigsdorf .. Haltestellen des Ersatzverkehrs zwischen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost: S Teltow Stadt: Gonfrevillestr. (wie Bus X10, 620, 625, N13) S Lichterfelde Süd: Fürstenstr. (wie Bus M85) S Osdorfer Straße: Osdorfer Str. (wie Bus 112, 186, N88) S Lichterfelde Ost: Lankwirtzer Straße (wie Bus M11, X11, 184, 284) Haltestellen des Ersatzverkehrs zwischen Hennigsdorf und Tegel: S Hennigsdorf: Zum Busbahnhof (wie Bus 136, 651, 659, 807, 811, 824) S Heiligensee: Ruppiner Chaussee (wie Bus 124, N24) S Schulzendorf: Ruppiner Chaussee (wie Bus 124, N24) S Tegel: Buddestr. (wie Bus 133, N25)