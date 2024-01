Der Begriff Cash Crops steht für landwirtschaftliche Produkte, die nur für den Markt erzeugt wurden und nicht der Selbstversorgung der Landwirte dienen. Raps, Weizen, Kartoffeln, Zuckerrüben sind in in diesem Kontext die großen Produkte.

Professor Klaus Müller ist habilitierter Volkswirt und hat sich in den vergangenen 30 Jahren wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, wie man Agrarlandschaften multifunktional nutzen kann und wie der Staat durch entsprechende Rahmenbedingungen unterstützen kann. Müller war bis Mitte vergangenen Jahres als stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg (Märkisch-Oderland) tätig. Zugleich hatte er bis Ende des Sommersemesters 2023 eine Professur an der HU Berlin in der Lebenswissen- schaftlichen Fakultät im Bereich des Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbau-Wissenschaften inne.

Was hat denn ein märkischer Landwirt, der meinetwegen im Oderbruch seinen Betrieb hat und dort produziert, mit dem internationalen Wettbewerb zu tun?

Die meisten Marktfruchtproduzenten in Brandenburg produzieren Weizen oder Roggen, der nicht nur national verbraucht, sondern auch international gehandelt wird. Und die Preise werden in der Regel an den großen Börsen festgemacht. Dort spielen dann bestimmte Qualitätsstandards eine Rolle und diese haben Einfluss auf den Preis. Je günstiger ich dann bin, je niedriger meine Produktionskosten sind, desto besser sind meine Chancen, in diesem Wettbewerb zu bestehen. Und insofern ist natürlich jeder Abbau von Subventionen, jede fehlende Unterstützung dann ein Nachteil für die Landwirte in Deutschland.

In diesem Zusammenhang muss man auch sehen, dass wir in Deutschland sehr hohe Bodenpreise haben und sehr vielfältige Ansprüche an die Nutzung von Böden. Es geht hier nicht nur um Agrarproduktion. Täglich werden Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke benötigt, die dann der Landwirtschaft entzogen werden. Landwirtschaftliche Flächen sind mittlerweile auch eine interessante Investitionsanlage, wenn man sein Portfolio differenzieren will.

Insofern ist der Kampf um Böden in Deutschland sehr intensiv. Mit den ganzen Veränderungen im Bereich der Energiewende sind natürlich die Erwartungen an die Nutzung von Böden weiter gestiegen. So hat in den letzten zwei, drei Jahren eine starke Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen für die Photovoltaik-Nutzung eingesetzt und diese wird weitergehen und den Druck auf die Flächen weiter erhöhen.

Das heißt, es wird immer knapper mit Böden, und das wirkt sich auf Pacht- und Bodenpreise aus und führt natürlich zu höheren Kosten, gerade wenn ich das dann vergleiche mit Ländern wie Südamerika, Nordamerika oder in Richtung Osten, wo die Flächenpreise doch deutlich niedriger sind.