In Berlin ab 16 Uhr - Rund 3.000 Menschen demonstrieren in Cottbus gegen rechts

So 21.01.24 | 14:57 Uhr

Auch am Sonntag wird in Berlin und Brandenburg gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie demonstriert. In Cottbus sprach Ministerpräsident Woidke. Er habe beim Anblick der Menschen "Tränen in den Augen", sagte er.

Rund 3.000 Menschen haben sich nach Schätzungen von rbb-Reportern am Sonntagvormittag in Cottbus versammelt, um gegen Rechtsextremismus und für Demokratie zu demonstrieren. Bei der Kundgebung sprach auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Er habe Tränen in den Augen, sagte Woidke. Es sei "unglaublich, was hier heute passiert". Die Lausitz stehe auf für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Keiner könne heute mehr sagen, er hätte nicht gewusst, was Extremisten mit Menschen vorhaben, die eine andere Herkunft, ein andere Religion oder eine andere Meinung haben, sagte Woidke - offenbar mit Blick auf das vergangene Woche vom Medienhaus correctiv aufgedeckte Treffen von Rechtsextremisten im November 2023 in einer Potsdamer Villa. Demnach sollen nach dem Willen der Rechtsradikalen nicht nur Menschen ohne deutschen Pass das Land verlassen müssen, sondern auch deutsche Staatsbürger mit internationalen Wurzeln, die ihnen nicht passen. "Wehret den Anfangen - Nie wieder ist jetzt" sagte Woidke weiter.

© Kolja Zinngrebe 2 min "Correctiv"-Lesung im Berliner Ensemble - "Als Zivilgesellschaft nicht pennen" Eine Gruppe Politiker und Rechtsextremer plant die Deportation tausender Menschen aus Deutschland. Das Recherchenetzwerk "Correctiv" deckte den "Geheimplan gegen Deutschland" auf. Nun zeigt das Berliner Ensemble eine szenische Lesung, die die Geschehnisse darstellt. Von Cora Knoblauch

Weitere Veranstaltungen in Brandenburg sind in Falkenhagen, Strausberg, Perleberg, Templin und Fürstenwalde geplant.

Demo in Berlin am Nachmittag vor dem Bundestag

Die Berliner Polizei geht derweil davon aus, dass sich mehr Menschen als zunächst angekündigt an einer Demonstration gegen rechts beteiligen. Man rechne mit mehreren Tausend Menschen bei der Versammlung am Sonntagnachmittag im Regierungsviertel, sagte eine Polizeisprecherin. Von den Veranstaltern angekündigt sind bislang 1.000 Teilnehmer für die Demo unter dem Motto "Demokratie verteidigen: Zusammen gegen Rechts". Diese soll auf dem Platz der Republik vor dem Bundestag starten und dort nach einem Zug durch das Regierungsviertel auch wieder enden. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) begrüße es sehr, "wenn möglichst viele Menschen zeigen, dass es in Berlin keinen Platz für rechte Hetze oder Hass gibt", erklärte Senatssprecherin Christine Richter. Wegner selbst könne leider wegen anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen: Am Sonntagnachmittag wird im Olympiastadion in Berlin vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf des verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein gedacht.

Aktionen im gesamten Bundesgebiet auch am Sonntag

Auch in anderen Städten kam es am Sonntag zu Demonstrationen. Rund 40.000 Menschen versammelten sich am Sonntagmittag in Bremen, mehrere Zehntausend kamen zur gleichen Zeit in Köln zusammen. Vielerorts war der Andrang zu den Demonstrationen deutlich größer als von den Veranstaltern erwartet. In Frankfurt am Main etwa, wo die Polizei am Samstag rund 35.000 Menschen zählte, musste der Bereich der Kundgebung vom Marktplatz Römer auf die umliegenden Straßen und Plätze ausgeweitet werden.

