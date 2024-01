Einige Einschränkungen bei den Berliner Bürgerämtern aufgrund technischer Probleme dauern voraussichtlich diese Woche über noch an. "Die Bürgerämter in Berlin sind ab 2. Januar regulär geöffnet, können aber voraussichtlich erst ab nächster Woche wieder alle Dienstleistungen in gewohnter Weise und in vollem Umfang anbieten", teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit.

Alle vereinbarten Termine zur An-, Um- und Abmeldung eines Wohnsitzes könnten am Dienstag wahrgenommen werden.