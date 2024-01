Mehr als 1.000 neu zugewanderte Kinder in Berlin sind ohne Schulplatz. Es fehlt an Räumen und Lehrpersonal für Willkommensklassen. Doch auch denen, die einen Platz ergattern konnten, fehlt es an Förderung - was am Ende die Schulen gesamt belastet. Von Anna Corves und Freya Reiß

Deutliche Unterschiede gibt es von Bezirk zu Bezirk: So standen beispielsweise in Marzahn-Hellersdorf 189 Kinder und Jugendliche auf der Warteliste für einen Platz in einer Willkommensklasse, in Pankow 151. In Neukölln waren es 55, in Charlottenburg-Wilmersdorf 47, in Friedrichshain-Kreuzberg 25. In Mitte, Steglitz-Zehlendorf und Reinickendorf hatten alle Kinder und Jugendlichen Plätze in Willkommensklassen bekommen.

Nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) waren Anfang Dezember 6.776 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter in LAF-Gemeinschafts-, Erstaufnahme- und Notunterkünften untergebracht.

Hinzu kamen 790 Kinder und Jugendlichen im Ankunftszentrum Ukraine auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel. Dort soll nach Angaben der Bildungsverwaltung im Januar ein geregelter Schulbetrieb beginnen, der in der Geflüchtetenunterkunft bisher nicht angeboten wurde.