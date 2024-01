Mut und Klarheit in der Haushaltspolitik fordern sie darin. Und dass es trotz klammer Kassen keinen sozialen Kahlschlag geben dürfe. Gleichzeitig müsse aber auch Schluss sein damit, Geld auszugeben, als gäbe es kein morgen. CDU-Politiker Evers darf das durchaus als Kritik an seiner Politik verstehen. Aber nicht nur er.

Kollatz und Niroomand sorgen mit ihrer Erklärung nun dafür, dass der Haushaltsstreit in der Koalition auf die große Bühne der Fraktionsklausur kommt. Beide machen deutlich, dass sie sich Kürzungen im Sozialbereich, bei Krankenhäusern, im wichtigen Forschungsbereich und bei der Bildung nicht vorstellen können. Gleichzeitig wollen sie aber den Haushalt entlasten, indem Kosten für Investitionen ausgelagert werden. Dafür schlagen sie einen Darlehensfonds vor, also einen neuen Finanzierungstopf neben dem Haushalt.

Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses haben als Reaktion auf eine Rede von AfD-Chefin Brinker am Donnerstag geschlossen den Plenarsaal verlassen. Am Vortag war bekannt geworden, dass Brinker an einem Treffen mit Rechtsextremen teilgenommen hatte.

So ur-sozialdemokratisch der Vorschlag auch daherkommt und so gut er zeitlich passt: Die auf Harmonie und größtmögliche Geschlossenheit angelegte Klausurtagungs-Choreographie wirft er doch durcheinander. Das liegt insbesondere am Co-Autor der Erklärung, dem SPD-Kreisvorsitzenden in Charlottenburg-Wilmersdorf, Kian Niroomand. Er tritt im Doppelpack mit dem ehemaligen Finanzsenator Matthias Kollatz erstmals prominent mit einem zentralen politischen Vorstoß in Erscheinung.

Wenn Niroomand und Kollatz nun also auflisten, wo Mut, Klarheit und ein seriöser Kurs in der Haushaltspolitik der schwarz-roten Koalition fehlen, geht die Kritik auch an die Adresse von Saleh. Auf fruchtbaren Boden stoßen die finanzpolitischen Vorschläge allemal schon. "Der Ansatz des Darlehensfonds ist goldrichtig", sagte etwa der Tempelhofer Abgeordnete Lars Rauchfuß.

Doch über den kontroversen Personalfragen und einer strittigen Ausrichtung der Haushaltspolitik schwebt noch etwas, was ein Abgeordneter als das "große Ganze" bezeichnet. Das Erstarken der AfD in vielen Umfragen, die Enthüllungen über rechtsextreme Geheimtreffen und Deportationsfantasien haben auch in der Berliner SPD ihre Wirkung. Das sei alles "unfassbar", sagt Jörg Stroedter. Der Reinickendorfer ist seit fast 20 Jahren im Parlament und hat so Einiges und Einige kommen und gehen sehen.