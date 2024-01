Die oppositionellen Fraktionen von Grünen und Linken erhöhen nun den Druck auf die Regierungsparteien. In einem Brief an die Fraktionsspitzen von CDU und SPD fordern sie ein Spitzengespräch zur Nachwahl der sechs Richterposten am kommenden Donnerstag.

Sie hätten erwartet, dass die CDU als größte Fraktion zu einem derartigen Treffen einlädt, schreiben die Fraktionsvorsitzenden von Grünen und Linken, Werner Graf und Carsten Schatz, in dem Brief, der dem rbb vorliegt. "Dass die Koalition bis heute nicht mal zu einem Gespräch unter den demokratischen Fraktionen eingeladen hat, ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der der Würde dieses Gerichts nicht gerecht wird," so Grünen-Fraktionschef Graf gegenüber dem rbb.

Carsten Schatz von den Linken befürchtet, dass neben Margarete von Galen weitere Richterinnen und Richter wegen der ausbleibenden Nachwahlen ihre Entlassung beantragen könnten. "Der Verfassungsgerichtshof könnte deshalb in die Gefahr geraten, nicht mehr tätig werden zu können", so der Linksfraktionschef. "Das ist in der demokratischen Ordnung undenkbar."