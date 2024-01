Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 14.01.2024 | 12:05 Uhr

Gegenüber dem Motto von Norbert Blüm, "dass wir um so viel besser sein müssen, wie wir teurer sind", was seinerzeit bei der NRW-Wahl zugunsten Jürgen Rüttgers zu Buche schlug, strotzt das "Land der Fleißigen" nur so vor Spaltung.



Blüm ging es um Wertschätzung der Arbeit, ggf. auch so etwas wie Stolz darauf; dies entgegen des Schröder-Ausspruches, dass Geiz geil wäre. Redmann spaltet zwischen den ach so Fleißigen und ach so Faulen, i. S. erklärter Feindbilder.



Ich halte dies angesichts aufbrechener Konflikte an allen Ecken und Enden geradezu für fatal - auch, dass eine Partei, die völkisch in dem Sinne ist, Deutsch-Sein quasi mit einem deutschen Volkskörper (!) zu verbinden, zu einem Vize-Posten kommen zu lassen, die demokr. Institutionen ablehnt, sie lediglich benutzt.