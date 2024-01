Peter Freitag, 12.01.2024 | 18:03 Uhr

Die Angst der Politiker muss schon enorm sein das Sie ihre Posten an die AfD verlieren. In mehreren Ländern Europas gehen die Parteien in die rechte Richtung und regieren. In Deutschland hat man natürlich Angst davor, alles was man nicht verhindern kann soll verboten werden. Demokratie heißt das Zauberwort, wenn die AfD demokratische gewählt wird dann soll es so sein. Mehr Schaden kann man in diesem Land nicht mehr anrichten!