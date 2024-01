rbb24: Frau Broda, ist es in kleineren Städten auf dem Lande eher schwierig, die Leute zu mobilisieren?

Bianca Broda: Aus meiner Sicht ist es schwieriger. Wenn Sie in der Kleinstadt leben, ist es so, dass Sie, wenn Sie an solchen Demonstrationen teilnehmen, eigentlich schon Gesicht zeigen. Spremberg hat ein bisschen weniger als 25.000 Einwohner und wie in jeder Kleinstadt kennt jeder jeden so relativ. Und wenn Sie sich sozusagen positionieren und zu einer Demonstration gehen, dann ist es so, dass Sie die Nachbarn sehen, nicht selten stehen bei Aktionen von #unteilbar Spremberg stadtbekannte Rechte am Rand. Man muss mutig sein, um da hinzugehen. In der Großstadt würde ich denken, da kann man mitgehen im Schutz der Masse. Das ist in der Kleinstadt wirklich herausfordernder.