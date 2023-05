Weitere rechtsextremistische Vorfälle an Schulen in Brandenburg gemeldet

Hakenkreuz-Schmierereien und rassistische Äußerungen: Im April machten Lehrer einer Schule in Burg in einem Brandbrief rechtsextreme Vorfälle im Umfeld der Schule öffentlich. Nun werden weitere Vorfälle bekannt.

Ein weiteres Beispiel ist nach Kontraste-Recherchen ein Spremberger Gymnasium. Hier soll es Hakenkreuz-Schmierereien an der Schule, rassistische Äußerungen unter Mitschülern in Chats sowie den Hitlergruß an der Bushaltestelle gegeben haben.

Mehr als ein Dutzend rechtsextremistische Vorfälle im schulischen Kontext hat es in den vergangenen Monaten in Südbrandenburg gegeben. Nach Angaben des Schulamtes Cottbus gegenüber dem ARD-Magazin Kontraste sind allein im zweiten Halbjahr 15 solcher Vorkommnisse gemeldet worden.

Der Fall schlug hohe Wellen: In einem Brandbrief prangerten Lehrer rechte Vorfälle an ihrer Schule in Burg an. Jetzt haben Eltern, Schüler und Lehrer aus ganz Südbrandenburg in Cottbus mehr Unterstützung gefordert.

Der Leiter des Schulamtes in Cottbus, Uwe Mader, sagte, seit dem Brandbrief von Lehrkräften über die rechtsextremistischen Vorfälle in Burg seien vermehrt weitere Fälle an anderen Schulen gemeldet worden. Um das auszuwerten, fehle es aber an Personal.

Ende April hatten Lehrkräfte der Schule bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil sie in einem anonym verfassten Brief rechtsextreme Vorfälle an der Schule geschildert hatten. Sie seien täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert, hieß es in dem Schreiben. Auch Schüler hatten daraufhin einen Brief verfasst, in dem von rassistischen Beleidigungen, rechtsextremen und fremdenfeindlichen Aussagen und von Schulmöbeln, die mit Hakenkreuzen beschmiert seien, berichtet.