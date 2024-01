Horst Mittwoch, 31.01.2024 | 13:25 Uhr

Sorry, aber das ist eine genau so dumme Begründung, wie die eigenen Kinder zu schlagen, weil man als Kind selbst von den Eltern geschlagen wurde und das ja „nicht geschadet“ hätte!

Jeder hat das Recht, unzufrieden zu sein. Ob begründet oder nicht. Aber wenn jemand glaubt, er müsse völkische, rassistische, nationalistische Parteien wählen/fördern, dann hat jeder Demokrat die Pflicht, sich dem mit Argumenten in den Weg zu stellen. Hier und in anderen Posts wurden viele Argumente genannt, warum die AfD unwählbar ist. Das hat auch mal so gar nichts mit „die Altparteien (was auch schon herabwürdigend ist) hätten nur Angst um ihre Macht“ zu tun. Wir alle haben Angst um die Demokratie, auch wenn sie nicht perfekt ist. Übrigens gab es in Deutschland niemals Faschismus, sondern Nationalsozialismus. Und der darf nie wiederkommen.