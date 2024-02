Auch zwei Jahre nach Kriegsausbruch in der Ukraine stehen die meisten Geflüchteten noch immer nicht in Arbeitsverhältnissen. Die Chefin der Berliner Arbeitsagentur verweist auf sprachliche Gründe dafür - und will jetzt Tempo machen.

Ebenso stehen laut Bildungsverwaltung in Mitte und Reinickendorf keine Kinder auf Wartelisten für Willkommensklassen. Die Situation in den Bezirken ist unterschiedlich. Am längsten ist die Warteliste in Marzahn-Hellersdorf mit 218 Kindern, in Pankow mit 170 Kindern und in Spandau mit 121 Kindern. 341 Jugendliche warten auf Willkommensklassenplätze an beruflichen Schulen.