Berliner Klima-Sondervermögen in jetziger Form nicht realisierbar

Das vom schwarz-roten Senat geplante Klima-Sondervermögen ist in seiner bisherigen Form wohl gescheitert. Ein Rechtsgutachten, das eine Anwaltskanzlei im Auftrag der Finanzverwaltung erstellt hat, kommt nach rbb-Informationen zu dem Schluss, dass das jetzige Konzept so nicht realisierbar ist.

Es geht um fünf Milliarden Euro, mit denen der Senat Berlin klimaneutral machen will: Mit diesem "Sondervermögen" soll beispielweise auch eine Magnetschwebebahn finanziert werden. Der Landesrechnungshof sieht keine ausreichende Begründung für das Geld.

Der Senat hatte in seiner Begründung des Sondervermögens zwei Notlagen erwähnt: Die Folgen des Ukraine-Kriegs sowie den rasch voranschreitenden Klimawandel. Mit bis zu zehn Milliarden Euro in dem Sondervermögen sollten große und langfristige Investitionen ermöglicht werden, die allein mit dem Geld aus dem normalen Haushalt nicht machbar wären.

Dabei geht es zum Beispiel um Projekte für Klimaschutz, die Verkehrswende, Gebäudesanierung und den Umbau der Energieversorgung. Nach rbb-Informationen geht die Regierung davon aus, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Schulden für Investitionen in den Klimaschutz aufzunehmen.

Beispielsweise durch neue Kredite der Landesunternehmen, die damit zweckgebunden konkrete Projekte realisieren.

Wie man weiter vorgehen will, wird jetzt beraten. Am kommenden Mittwoch soll der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses über das Gutachten und die Folgen diskutieren. Die Finanzverwaltung hatte das Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, nachdem das Bundesverfassungsgericht im vergangenen November ein Sondervermögen des Bundes für verfassungswidrig erklärt hatte.