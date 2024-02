Am 26. September 2021 wurden in Berlin Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen gewählt, zudem stand ein Volksentscheid an. In vielen Wahllokalen verlief der Wahltag chaotisch: Menschen mussten lange warten, Stimmzettel waren falsch oder fehlten ganz. Vorübergehend mussten Wahllokale schließen oder blieben bis weit nach 18 Uhr geöffnet - dem Zeitpunkt, an dem die Stimmabgabe eigentlich vorbei sein sollte.

Die Abgeordnetenhauswahl wurde wegen der Pannen am 12. Februar 2023 wiederholt, die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl steht am 11. Februar 2024 in 455 Wahlbezirken an.