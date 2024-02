Laut Gefängnisverwaltung - Kreml-Kritiker Nawalny in Haft gestorben

Fr 16.02.24 | 13:35 Uhr

AP Audio: rbb24 Inforadio | 16.02.2024 | Birthe Sönnichsen | Bild: AP

Der russische Kreml-Gegner Alexej Nawalny ist tot. Er starb laut russischer Gefängnisbehörden am Freitag in Haft. 2020 wurde Nawalny an der Berliner Charité mit Vergiftungserscheinungen behandelt.

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben der Gefängnisbehörden in Russland in Haft gestorben. Der 47-Jährige habe sich am Freitag nach einem Hofgang in seiner sibirischen Strafkolonie "unwohl gefühlt" und "fast sofort das Bewusstsein verloren", teilte die Gefängnisverwaltung mit. Eine Krankenwagenbesatzung habe vergeblich versucht, ihn wiederzubeleben. Nawalnys Team erklärte, es habe bislang keine Bestätigung über den Tod des Oppositionellen erhalten.

Nawalny galt als der größte politische Feind von Präsident Wladimir Putin. Er war zu 19 Jahren Lagerhaft verurteilt worden, unter anderem unter dem Vorwurf des Extremismus. Die Vorwürfe gegen ihn nannte Nawalny politisch motiviert - seine politische Bewegung wurde verboten, enge Mitarbeiter wurden inhaftiert oder flohen ins Ausland. Nawalny selbst saß seit Januar 2021 in Haft, zuletzt war er in ein Straflager hinter dem Polarkreis verlegt worden. Er führte immer wieder Klagen gegen den Strafvollzug wegen Verletzung seiner Rechte. Er nutzte die Gerichtsauftritte nicht zuletzt zur beißenden Kritik an Putins autoritärem System und Moskaus Krieg gegen die Ukraine. [Hier finden Sie die Meldung der Tagesschau.]

2020 einen Monat lang in Behandlung in Berlin

Vor dreieinhalb Jahren war Nawalny am 20. August 2020 auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Zunächst wurde der Oppositionspolitiker nach einer Notlandung in einem Krankenhaus in Omsk behandelt. Weil eine Vergiftung und eine mögliche Vertuschung vermutet wurden, drängten seine Anhänger und seine Familie auf eine Verlegung Nawalnys von Sibirien nach Berlin. Zwei Tage später wurde Nawalny dann auch zur Behandlung in die Berliner Universitätsklinik Charité gebracht. Nach seiner Einlieferung wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Insgesamt wurde er einen Monat lang in Berlin behandelt - 24 der insgesamt 32 Tage verbrachte er auf der Intensivstation.

Untersuchungen eines Speziallabors der Bundeswehr zufolge wurde Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Labore in Frankreich und Schweden bestätigen den deutschen Befund. Moskau wies den Verdacht, den Oppositionspolitiker gezielt vergiftet zu haben, zurück. Nawalnys behandelnde Ärzte im sibirischen Omsk hätten zudem keine Giftspuren finden können. Nach der Behandlung in der Charité hielt sich Nawalny noch länger in Berlin auf und wurde rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Am 17. Januar 2021 kehrte er dann nach Russland zurück - und wurde noch am Flughafen verhaftet.

Mit Medienpreis M100 in Potsdam ausgezeichnet

Im Jahr 2021 ging der Preis der Medienkonferenz M100 Sanssouci Colloquium an Nawalny und seine Antikorruptionsstiftung. Damit sollte laut Veranstalter ein deutliches Zeichen gesetzt werden - für die Bedeutung der Verteidigung europäischer Werte durch eine unabhängige Opposition und Zivilgesellschaft, faire Justizverfahren und das Recht auf Ausübung grundlegender Menschenrechte.

Nawalny wurde international als politischer Gefangener anerkannt. Die USA, die EU sowie die Bundesregierung hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder besorgt gezeigt und die russische Führung aufgefordert, über Nawalnys Verbleib zu informieren. Russland wies dies aber als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten zurück.

"Der Tod von Alexej Nawalny zeigt einmal mehr, wie ungeheuerlich Putins Regime ist", teilte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) mit: "Menschliches Leben ist in diesem Russland nicht viel wert. Mit Alexej Nawalny stirbt ein Teil des offenen, demokratischen, des europäischen Russlands." Der Tod sei auch eine Botschaft: "Wir Europäer müssen dringend wehrfähiger werden", so Wegner. Putins Regime mache vor nichts halt - außer vor einer glaubwürdigen und resoluten Abschreckung.

