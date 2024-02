Entwurf der Bildungsverwaltung - Berliner Schüler sollen ab Notenschnitt 2,3 Eignung fürs Gymnasium nachweisen

Der Zugang zu den Gymnasien in Berlin soll stärker reglementiert werden. Nach einem Vorschlag der Bildungsverwaltung sollen Kinder, deren Noten unter einem bestimmten Schnitt liegen, zunächst Probestunden absolvieren müssen.

Bei einer Durchschnittsnote von mehr als 2,2 sollen Berliner Schülerinnen und Schüler künftig ihre Eignung für den Übergang in die siebte Klasse am Gymnasium nachweisen müssen. Damit würde der Zugang zum Gymnasium strenger geregelt. Das geht aus einem Referentenentwurf der Bildungsverwaltung hervor, der dem rbb vorliegt. Grundlage für die Aufnahme am Gymnasium soll demnach die sogenannte Förderprognose sein. Darin einfließen sollen die Noten in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache im zweiten Halbjahr der fünften und im ersten Halbjahr der sechsten Klasse. Ab einem Notendurchschnitt von 2,3 sollen Schülerinnen und Schüler durch einen erfolgreichen Probeunterricht des Gymnasiums nachweisen müssen, dass sie für diese Schulform geeignet sind. Die Probezeit in Klasse 7 des Gymnasiums soll abgeschafft werden.

11. Pflichtschuljahr geplant

Die schwarz-rote Koalition will in Berlin zudem das elfte Pflichtschuljahr einführen für Jugendliche, die nicht in Ausbildung oder einem berufsvorbereitenden Lehrgang sind. Rund 3.000 Jugendliche pro Jahr in Berlin verlassen momentan die Schule ohne anschließende Perspektive. Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU und SPD unter anderem Ziele wie das elfte Pflichtschuljahr verabredet. Mit dem neuen Referentenentwurf werden dazu Details beschrieben. Einen früheren Entwurf hatte es bereits im vergangenen November gegeben, den die SPD allerdings in rund einem Dutzend Punkten kritisierte. So sah der frühere Entwurf zwar vor, die Dauer der Probezeit am Gymnasium nicht mehr auf ein Jahr festzulegen, Details sollte allerdings eine Verordnung regeln. Die SPD dagegen pochte darauf, die Probezeit komplett abzuschaffen, so wie es der Koalitionsvertrag vorsehe. In diesem Punkt setzte sie sich - laut dem vorliegenden Referentenentwurf - durch, während strengere Aufnahmekriterien für das Gymnasium seit langem die CDU gefordert hatte.

MSA-Prüfungen an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen abschaffen

Neuerungen sind laut dem Entwurf auch für Vorschulkinder geplant, die noch keine Kita besuchen. Sie sollen, wenn sie Sprachförderbedarf haben, statt fünf künftig sieben Stunden am Tag eine Kita besuchen, fünf Tage in der Woche. Ziel ist, die Schulgesetzänderungen bis zum Sommer im Berliner Abgeordnetenhaus zu verabschieden. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) sagte, um "transparent zu sein und Vorbehalte und Ängste abzubauen", wolle sie die Schulgesetznovelle öffentlich vorstellen, "bis Juni in allen zwölf Bezirkselternausschüssen". Im parlamentarischen Verfahren will die SPD-Fraktion noch Änderungen bewirken. So will sie darauf drängen, die MSA-Prüfungen für Schnelllerner an Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen abzuschaffen. Damit solle zwischen diesen beiden Schularten und den Gymnasien "das Gleichgewicht wieder hergestellt werden", sagt die SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasic dem rbb. An Gymnasien sind die MSA-Prüfungen bereits abgeschafft worden.

