Ulyssa Berlin Donnerstag, 22.06.2023 | 09:13 Uhr

So ist das. Die Kinder und Jugendlichen brauchen in ihren Eltern Vorbilder und Unterstützer, aber auch mal Regeln und Grenzen zu Hause, z. B. was den Medienkonsum betrifft. Ich sehe so häufig Eltern, die in Erziehungsangelegenheiten entweder völlig hilflos sind, oder sie erkennen ihre eigene Verantwortung gar nicht, was die Schulkarrieren ihrer Kinder betrifft (ich arbeite in einer psychosozialen Anlaufstelle in Berlin). Die Sprache ist hier ganz zentral. Vorschulkinder mit mangelnden deutschen Sprachfertigkeiten haben einen schlechten Start in der Schule, ich resigniere schon fast dabei, den betreffenden Eltern das nahezubringen, im Laufe meiner Berufsjahre scheint sich nichts geändert zu haben…