"Damit reagiert der Aufsichtsrat [...] auf die Empfehlungen aus der Belegschaft, die [...] sich für die Gesundheitsversorgung im gesamten Landkreis engagiert" hat, heißt es unter anderem in der Mitteilung. Ein Gutachter solle nun die wirtschaftliche Lage erneut prüfen und einen Sanierungsplan erstellen, hieß es weiter. Der Aufsichtsrat habe das neue Gutachten bereits in Auftrag gegeben.

Die Pläne zur umstrittenen Teilschließung des Klinikums Elbe-Elster im Süden Brandenburgs werden vorerst nicht umgesetzt. Die Beschlüsse zur Schließung der Gynäkologie und Pädiatrie am Standort Herzberg sowie Teilschließung des Standorts Finsterwalde seien aufgehoben, teilte die Stadtverwaltung Finsterwalde am Mittwoch mit [ finsterwalde.de ].

Das Klinikum Elbe-Elster mit seinen drei Standorten in Herzberg, Elsterwerda und Finsterwalde ist in finanziellen Schwierigkeiten. Der Aufsichtsrat hat daher beschlossen, Stationen zu schließen und die Versorgung zu bündeln.

Der Bürgermeister von Herzberg, Karsten Eule-Prütz (parteilos), hat nun nach eigenen Angaben wieder "Hoffnung für die Zukunft", sagte er am Mittwoch dem rbb. Die Entscheidung komme für ihn nicht komplett überraschend. "Es deutete sich an, dass alles versucht wird, es in diese Richtung zu lenken." Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem neuen Geschäftsführer Michael Winkler sei sehr gut gewesen.

Das Brandenburger Gesundheitsministerium hat angesichts der angespannten Lage in Krankenhäusern Anfang Dezember 2023 auch eine Projektgruppe eingesetzt, die für eine Krisenbegleitung der Krankenhäuser aber auch für die Umsetzung der geplanten Krankenhausreform zuständig ist. Die Landesregierung kündigte im Januar außerdem ein Kreditprogramm für Kliniken in Not an. Die Ausgestaltung war bisher noch unklar.