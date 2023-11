Das in finanzielle Schwierigkeiten geratene Elbe-Elster-Klinikum mit Krankenhäusern in Herzberg, Elsterwerda und Finsterwalde steht vor einschneidenden Umstrukturierungen. Wie das Klinikum am Donnerstag mitteilte, hat der Aufsichtsrat der Elbe-Elster-Klinikum GmbH dafür gestimmt, die Versorgung an den Standorten einzuschränken oder zusammenzulegen.



So soll die stationäre Versorgung ab Juni kommenden Jahres in Elsterwerda und Herzberg konzentriert werden. In Finsterwalde soll nur die psychiatrische Abteilung bleiben. Eine medizinische Basisversorgung inklusive einer Notfallversorgung in Finsterwalde müsse aber nach der Konsolidierung der Standorte etabliert werden, hieß es.



Am Standort Herzberg soll die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe zum Jahresende schließen, Mitte des kommenden Jahre würde dann den Plänen zufolge die Pädiatrie ebenfalls geschlossen werden.